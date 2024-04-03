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Спиридон Килинкаров: Иконы с взрывчаткой — необычный подарок для верующего

Спиридон Килинкаров: Иконы с взрывчаткой — необычный подарок для верующего

На автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ совместно с таможенниками задержали машину с подозрительным грузом — большим количеством православных икон и церковной утвари.

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