Более 4 тыс. человек посетили Музей Победы в День Матери

В День матери, 24 ноября, Музей Победы и его филиалы посетили более четырех тысяч человек. В этот день в музее на Поклонной горе подготовили подарок для всех мам — они могли бесплатно посетить культурную площадку вместе со своими детьми.
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