Пострадавшим от паводков оказывается помощь из государственного материального резерва

На складах хранятся продукты питания, товары для ликвидации чрезвычайных ситуаций – специальная и автомобильная техника, палатки, постельные принадлежности и другие товары, необходимые для жизнеобеспечения населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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