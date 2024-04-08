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Сайт города Караганды

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Пострадавшим от паводков оказывается помощь из государственного материального резерва

Пострадавшим от паводков оказывается помощь из государственного материального резерва

На складах хранятся продукты питания, товары для ликвидации чрезвычайных ситуаций – специальная и автомобильная техника, палатки, постельные принадлежности и другие товары, необходимые для жизнеобеспечения населения.

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