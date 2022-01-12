Зеленский говорит о мире в Донбассе, а России нужна мирная Украина. Притом вся

Не успели еще все заинтересованные лица в мире откомментировать двухсторонние российско-американские переговоры о новой стратегической стабильности 10 января 2022 года, как президент Украины Владимир Зеленский уже на следующий день, 11 января, вдруг заговорил о своей готовности устанавливать мир в Донбассе И не просто устанавливать, а по «Минским соглашениям-2» («Минску-2») да еще и в «нормандском формате», которые еще совсем недавно Зеленский подвергал серьезнейшей ревизии: «Минск-2» вообще хотел похоронить, а к «нормандском формату», который он манерно называет «норманди», хотел привлечь то США, то Великобританию, то обе эти страны вместе.