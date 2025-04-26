Полагаю, не нужно глубоко разбираться в международной политике, чтобы оценить итоги так и не состоявшихся вчера в Лондоне переговоров по урегулированию украинского кризиса.
«Вы больше не будете править!» Европа закатила истерику, узнав правду о России
Комментарии
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Eduard
Короче говоря:"Еврпу послали!".Почему? Да потому что Европа пытаетсмутить конфликт войну с Россией,ожидая что США тоже будут воеватьАмериканцам хватило Афганастана,а там вообще другая война была!
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1 д.
Александр Маркитанов
...дебильных карликов-извращенцев.
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Штаты, видимо, таким образом лишили европейскую верхушку возможности зарабатывать на этом конфликте.
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6 час.
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