Приморцам рассказали, чем можно заменить конфеты и пирожные

Ежедневно мы съедаем огромное количество сахара, как в чистом виде, так и в составе продуктов. Ранее нутрициолог Марина Тарантул приводила данные о превышении нормы потребления, а также о том, чем это грозит для здоровья.
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