Мира нет и близко: Россия и США слишком по-разному видят будущее территорий, ЗАЭС, снабжение и численность ВСУ

ВС

Владимир Сергеев

Надо научиться рассуждать, как американцы. На это согласны, а здесь нет. Американский народ любим, но корабли США в Черном море будем топить. Трампа любим, но разведочные беспилотники США над Черным морем будем сбивать. Сегодня пообещали, но завтра ситуация изменилась - извините. Может согласимся, но это не точно...