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Мира нет и близко: Россия и США слишком по-разному видят будущее территорий, ЗАЭС, снабжение и численность ВСУ

БлокнотРУ Трамп не хочет ни ограничивать численность украинской армии, ни прекращать поставлять ей вооружения.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Надо научиться рассуждать, как американцы. На это согласны, а здесь нет. Американский народ любим, но корабли США в Черном море будем топить. Трампа любим, но разведочные беспилотники США над Черным морем будем сбивать. Сегодня пообещали, но завтра ситуация изменилась - извините. Может согласимся, но это не точно...
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Валентин Воробьев
Любые предложения Трампа России буквально звучат как команда, которой мы обязаны подчиняться. Боюсь, как бы Россия не пошла на уступки, которые янкесами будут восприниматься как слабость...
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