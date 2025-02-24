Три важных шага, которые нужно сделать каждому до 2 марта 2025 года Алёна ЮрьеваВ начале весны 2025 года планета любви и гармонии Венера вступит в ретроградную фазу, что неизбежно повлияет на многие аспекты нашей жизни.
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