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Аргументы недели

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Демонтированный в Эстонии монумент жертвам фашизма может стать кучей щебня

Демонтированный в Эстонии монумент жертвам фашизма может стать кучей щебня

Памятник на острове Сааремаа был установлен в 1965 году в память о местных жителях, расстрелянных во время гитлеровской оккупации.

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