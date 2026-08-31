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Гавриков о том, не пожалел ли о переходе в «Рейнджерс» на фоне неудачного сезона команды: «В моменты отчаяния разные мысли посещали. Но надо понимать, что у нас было много травм»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о том, не пожалел ли о переходе в « Рейнджерс ».

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