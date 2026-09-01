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Царьград

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"Это не анонс": Военкор Коц объяснил значение слов Путина о завершении СВО

"Это не анонс": Военкор Коц объяснил значение слов Путина о завершении СВО

По его словам, президент подтвердил готовность к дипломатии, но без компромиссов по сути конфликта.Слова президента Владимира Путина о движении России к завершению конфликта на Украине не следует воспринимать как анонс скорого окончания специальной военной операции.

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