Министр обороны Польши: Украина не может вступить в ЕС, пока не проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии «Морковка» вступления в Евросоюз вновь отдалилась от физиономии киевского режима.
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Министр обороны Польши: Украина не может вступить в ЕС, пока не проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии «Морковка» вступления в Евросоюз вновь отдалилась от физиономии киевского режима.
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