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Над Россией должны сиять кресты!

Да ты, холоп, все никак не уймешься  Это  было  бы   смешно,     когда  бы  не  было     так  грустно   -  представьте   себе,    западные    толерастные   холопы  всё  не  унимаются  и  продолжают      убирать         отовсюду  кресты -      вот,   посмотрите  и  зацените,   как  нас  минздрав    с  днём  народного  единства   поздравил  - https://t.

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