Над Россией должны сиять кресты!

Да ты, холоп, все никак не уймешься Это было бы смешно, когда бы не было так грустно - представьте себе, западные толерастные холопы всё не унимаются и продолжают убирать отовсюду кресты - вот, посмотрите и зацените, как нас минздрав с днём народного единства поздравил - https://t.