«Мира, счастья, добра, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее!»

Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с Днем Победы Дорогие друзья! Поздравляю с праздником Победы! 9 мая – особый пронзительный и волнующий день жизни, когда сердца людей переполнены благодарностью и гордостью за нашу страну, за народ-победитель.