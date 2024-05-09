«Мира, счастья, добра, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее!»

Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с Днем Победы Дорогие друзья! Поздравляю с праздником Победы! 9 мая – особый пронзительный и волнующий день жизни, когда сердца людей переполнены благодарностью и гордостью за нашу страну, за народ-победитель.
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