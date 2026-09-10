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Пассажирские поезда Казахстана подключили к Starlink — в Сети более 770 вагонов

Пассажирские поезда Казахстана подключили к Starlink — в Сети более 770 вагонов

К концу сентября КТЖ рассчитывает обеспечить спутниковым интернетом 124 состава на 50 маршрутах Спутниковый интернет Starlink уже работает в 59 пассажирских составах Казахстана, сообщает национальный перевозчик КТЖ.

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