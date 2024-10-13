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Царьград

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"По барам в пьяном угаре": у заведения Анны Асти в Петербурге охранник выстрелил в лицо посетителю

"По барам в пьяном угаре": у заведения Анны Асти в Петербурге охранник выстрелил в лицо посетителю

Громкий инцидент произошёл в баре на Конюшенной улице, принадлежащем популярной певице Анне Асти.Конфликт, который начался как обычная словесная перепалка, внезапно обернулся стрельбой в лицо одному из посетителей.

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