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Капитальный ремонт Лихушинского моста в Шуе планируют завершить осенью 2027 года

Капитальный ремонт Лихушинского моста в Шуе планируют завершить осенью 2027 года

В текущем году в муниципалитетах за счет средств дорожного фонда Ивановской области ремонтируют 137 объектов общей протяжённостью 93,1 км.

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