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В США рекомендуют Трампу позвонить Путину и признать Россию великой державой

В США рекомендуют Трампу позвонить Путину и признать Россию великой державой

Избранному президенту США Дональду Трампу вскоре после инаугурации следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и признать, что Россия останется опорой будущего мирового порядка, сообщает американский журнал The Hill.

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