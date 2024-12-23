В США рекомендуют Трампу позвонить Путину и признать Россию великой державой

Избранному президенту США Дональду Трампу вскоре после инаугурации следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и признать, что Россия останется опорой будущего мирового порядка, сообщает американский журнал The Hill.
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