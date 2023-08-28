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ФХР о Федотове в ЦСКА: «Юридически дисквалификация хоккеиста и его нахождение в заявке клуба не связаны»

– К нам поступила заявка от клуба. Мы поставили печать и написали, что хоккеист Иван Федотов дисквалифицирован международной федерацией с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, и в это время он не может играть.

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