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Сыгран четвертый тур чемпионата СЗФО по шахматам с Санкт-Петербурге

Сыгран четвертый тур чемпионата СЗФО по шахматам с Санкт-Петербурге

Двоевластие установилось на чемпионате Северо-Западного федерального округа по шахматам среди мужчин в Санкт-Петербурге после четвертого тура 9 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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