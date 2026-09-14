Costco Begins Rationing Kirkland Signature Motor Oil As Refined Crisis Spreads Costco's Kirkland Signature motor oil has doubled in price, and customers now reportedly face a purchase limit as the Gulf energy conflict, combined with the Russia-Ukraine war, has sent the global refining market into a tailspin.
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