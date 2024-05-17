Дворец спортивных игр "Зенит" признан объектом культурного наследия

В "Зените" впервые в стране сделали крытое футбольное поле для тренировок в игровых видах спорта. "Дворец спорта – это первая в нашей стране спорт площадка, где полностью полноценное футбольное поле было взято под крышу.
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