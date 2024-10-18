Выставка «Сделано в Татарстане» стартует в преддверии саммита БРИКС

Выставка «Сделано в Татарстане» пройдет с 20 по 25 октября в Казани в рамках XVI саммита БРИКС. Экспозиция будет организована на двух площадках: одна часть с техникой расположится перед Госсоветом РТ, а другая — внутри здания парламента.