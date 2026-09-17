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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Плевать на тебя и твою жизнь». Поклонница «Тандер» утверждает, что Дюрэнт грубо ответил на просьбу принять участие в сборе средств

В соцсетях завирусился скриншот переписки, на котором звездный форвард « Хьюстона » Кевин Дюрэнт в грубой форме ответил болельщице «Оклахомы» на ее просьбу поддержать школьный благотворительный сбор средств.

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