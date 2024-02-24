Прически для женщин старше 40 лет: 20+ современных и модных идей

Стрижки для женщин старше 40 лет предполагают идеальное сочетание стиля и изысканности. Независимо от того, предпочитаете ли вы классический образ или современный, эти прически созданы для того, чтобы вдохновить вас на следующий визит в салон.
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