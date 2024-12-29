Фура на встречке — леденящее видео!

Любой автомобиль на встречной полосе – это стресс для остальных водителей. Но одно дело, когда это легковушка, с которой хотя бы в теории можно разъехаться, а другое дело – фура, где шансы на удачный исход совсем невелики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии