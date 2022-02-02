Академик РАН Тутельян посоветовал отказаться от сладкой и острой пищи при COVID-19

Заболевшим коронавирусом стоит принимать пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Об этом заявил газете "Известия" научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.
Заболевшим коронавирусом стоит принимать пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Об этом заявил газете "Известия" научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.
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