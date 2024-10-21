Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 683 подписчика

Приёмный отец Дани Милохина снизил цену дома в Анапе более чем на 3 млн рублей

Приёмный отец Дани Милохина снизил цену дома в Анапе более чем на 3 млн рублей

Родственник популярного блогера установил новую стоимость на свою недвижимость в Анапе.Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил цену на дом на несколько миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх