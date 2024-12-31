Корея преодолевает кризис: 179 жертв, Чхве Сан Мок на посту президента

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок выразил соболезнования семьям 179 погибших в авиакатастрофе и объявил о планах укрепления связей с США и Японией для преодоления кризиса в стране после импичмента Юн Сок Ёля.