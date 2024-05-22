Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • demyr150648
    А мне вот очень нравится оленевод! Помните: мама, я повара люблю! И еще он портянки отменил! И еще у него в армии 1 г...Снесли ещё одного...
  • Михаил Сартин
    Есть такая работа - Родину расхищать.Снесли ещё одного...
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    твари!  ребята кровь за страну проливают, а эти никак не  насытятся, обворовывая страну и армию.Снесли ещё одного...

Физика из Новосибирска приговорили к 14 годам строго режима за госизмену

Физика из Новосибирска приговорили к 14 годам строго режима за госизмену

Пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда сообщила, что суд признал виновным в государственной измене новосибирского физика Анатолия Маслова и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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