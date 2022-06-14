Ушаков: Путин посвятит большую часть своей речи на ПМЭФ экономическому развитию России

kremlin.ru / Администрация Президента России Президент России Владимир Путин посвятит большую часть своей речи на ПМЭФ задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей страны.
kremlin.ru / Администрация Президента России Президент России Владимир Путин посвятит большую часть своей речи на ПМЭФ задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей страны.
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