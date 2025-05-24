Пентагон объединяет отделы: стратегические изменения в вопросах Европы и НАТО

Минобороны США планирует объединить отделы по делам России, Украины и Европы. Изменения, возможно, понизят статус отдела, который после начала Специальной военной операции играл важную роль в политике и помощи Киеву.
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