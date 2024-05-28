Несмотря на просьбы СК, генерал-майор Попов останется в СИЗО

Генерал Попов с улыбкой отреагировал на второй отказ освободить его из СИЗОБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 годаРамиль Ситдиков/РИА Новости Генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с металлом для оборонных сооружений, не выпустили из «Лефортово» даже со второй попытки.