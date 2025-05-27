В рамках акции «Будь в форме» в музее МВД по Республике Мордовия прошло мероприятие с участием члена Общественного совета при МВД Алексея Ширманова

Студенты юридического факультета РПА Минюста России с большим интересом выслушали представителя ОИиОС МВД Светлану Холодкову, которая рассказала о структуре ведомства и перспективных профессиях в органах внутренних дел.
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