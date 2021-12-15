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Братья по газовому оружию. Как Кремль покупает лояльность на Балканах - «Политика»

Братья по газовому оружию. Как Кремль покупает лояльность на Балканах - «Политика»

В Россию в конце года зачастили высокопоставленные сербские представители. На фоне усиливающегося энергетического кризиса в Европе балканские гости расхваливают Кремль за щедрость в газовом вопросе и рассчитывают на новые выгодные контракты.

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