Братья по газовому оружию. Как Кремль покупает лояльность на Балканах - «Политика»

В Россию в конце года зачастили высокопоставленные сербские представители. На фоне усиливающегося энергетического кризиса в Европе балканские гости расхваливают Кремль за щедрость в газовом вопросе и рассчитывают на новые выгодные контракты.
В Россию в конце года зачастили высокопоставленные сербские представители. На фоне усиливающегося энергетического кризиса в Европе балканские гости расхваливают Кремль за щедрость в газовом вопросе и рассчитывают на новые выгодные контракты.
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