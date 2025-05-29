Спорт джентльменов: «Петербургский дневник» собрал пять интересных фактов о боксе

Об этом виде спорта писали Джек Лондон и Эрнест Хемингуэй, а спортсмены не уступали в популярности кинозвездам и становились героями нации Из глубины веков Кулачный бой – один из самых древних видов спорта, он входил в программу Олимпийских игр в Элладе.