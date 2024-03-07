Глава МИД Кулеба призвал Запад ввести тренировочные миссии НАТО на Украину, смысл понятен

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные страны должны усилить поддержку ВСУ, а также отправить в незалежную военно-тренировочные миссии, это, по сути, означает вступление Североатлантического альянса в конфликт.
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