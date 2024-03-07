РИАП "АПРАЛ" МТ
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Глава МИД Кулеба призвал Запад ввести тренировочные миссии НАТО на Украину, смысл понятен

Глава МИД Кулеба призвал Запад ввести тренировочные миссии НАТО на Украину, смысл понятен

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные страны должны усилить поддержку ВСУ, а также отправить в незалежную военно-тренировочные миссии, это, по сути, означает вступление Североатлантического альянса в конфликт.

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