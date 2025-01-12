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Царьград

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Кокорин принёс "Арису" лидерство в чемпионате Кипра ассистом против "Пафоса"

Кокорин принёс "Арису" лидерство в чемпионате Кипра ассистом против "Пафоса"

На счету форварда в сезоне-2024/25 семь забитых мячей и четыре голевые передачи.ФК "Арис" обыграл "Пафос" в матче 18-го тура чемпионата Кипра со счётом 1:0.

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ВТ
Владимир Тимошков
Автор! Ты по русски писать умеешь? Кто ассист? Что ассист?
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13 час.

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