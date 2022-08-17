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Гари Линекер: «В мире есть злые люди, и соцсети дают им возможность злиться. Там набрасываются на все, что угодно, это меня пугает»

Гари Линекер высказался об агрессии в соцсетях. «Это меня пугает. Всегда нужно быть осторожным в своих словах, но теперь я думаю, что это еще одним дополнением [к этому правилу] стали социальные сети, где люди набрасываются на все, что угодно.

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