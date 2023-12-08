Новейшую Toyota Camry сертифицировали в Китае – с моторами все грустно

Официальная премьера новейшей Toyota Camry девятого поколения состоялась в Китае в прошлом месяце, а сейчас автомобиль сертифицирован местным Минпромом – это автоматически дает разрешение начинать продажи.
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