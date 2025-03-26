Читатели Мойки78 делятся фото и видео тумана, которым утром накрыло Петербург. Местами видимость не превышала 150 метров.
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Читатели Мойки78 делятся фото и видео тумана, которым утром накрыло Петербург. Местами видимость не превышала 150 метров.