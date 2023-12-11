Прогноз астролога Михаила Левина: Россия в 2024 году встретится с переменами и напряженностью Елена ГалицкаяАстролог Михаил Левин предсказывает, что 2024 год принесет России спокойствие, но с конфликтом, который затянется до 2026 года.