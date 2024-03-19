Региональные эксперты прокомментировали итоги выборов президента в Новосибирской области

Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в СФО, эксперт Центра прикладных исследований и программ Игорь Кузнецов отметил, что прошедшая президентская кампания стала очень мощной и по смысловому содержанию, и по масштабу мероприятий, и по эмоциональному воздействию.
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