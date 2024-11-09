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В ГД предложили выплачивать студенткам деньги за рождение ребенка

В ГД предложили выплачивать студенткам деньги за рождение ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил последовать примеру властей Хабаровского края, где была введена выплата студенткам за рождение ребенка в размере 100 тысяч рублей, и ввести соответствующую меру в регионах, в которых смертность превышает рождаемость, сообщает РИА Новости.

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