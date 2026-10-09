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Земля

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Личный взгляд на покупку недвижимости в Словении: от доступных регионов до финансовых нюансов

Личный взгляд на покупку недвижимости в Словении: от доступных регионов до финансовых нюансов

Словения давно перестала быть для меня просто точкой на карте Европы. Это страна, где альпийские вершины встречаются со средиземноморским бризом, а тихие виноградники соседствуют с современными городскими кварталами.

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