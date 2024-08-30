Зампред Совбеза Медведев назвал президента США Байдена "полудохлым псом"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена "полудохлым псом", также сравнив страны Прибалтики с "ничтожными гомункулами", объясняя попытки Украины вернуть под свой контроль Донбасс.
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