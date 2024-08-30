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Зампред Совбеза Медведев назвал президента США Байдена "полудохлым псом"

Зампред Совбеза Медведев назвал президента США Байдена "полудохлым псом"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена "полудохлым псом", также сравнив страны Прибалтики с "ничтожными гомункулами", объясняя попытки Украины вернуть под свой контроль Донбасс.

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