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Мирошник: никто из властей Киева не хочет «пачкаться» в теме мобилизации

В понедельник вечером официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что Владимир Зеленский, экс-руководитель МО киевского режима Михаил Федоров и отставной военачальник ВСУ Александр Сырский перекладывают друг на друга ответственность за проведение мобилизационных мероприятий.

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