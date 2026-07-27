В понедельник вечером официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что Владимир Зеленский, экс-руководитель МО киевского режима Михаил Федоров и отставной военачальник ВСУ Александр Сырский перекладывают друг на друга ответственность за проведение мобилизационных мероприятий.
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