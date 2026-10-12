«Не будем покупаться на обещания»: Лавров исключил передышку для Зеленского

Главное в тезисах: Отказ от паузы: Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Юсефом Раджи заявил, что Россия не предоставит Владимиру Зеленскому передышку в боевых действиях и не станет полагаться на его обещания.
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