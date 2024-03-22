Запад гладил киевский режим по головке, когда он сажал невиновных; Запад трепал его за ушко нежно, когда в Украине запретили оппозицию, разогнали каноническую Церковь, когда сажали невиновных тысячами и убивали без суда; когда заказывали убийства за границей.