Анатолий Шарий: Запад поощряет терроризм, а потом удивляется

Запад гладил киевский режим по головке, когда он сажал невиновных; Запад трепал его за ушко нежно, когда в Украине запретили оппозицию, разогнали каноническую Церковь, когда сажали невиновных тысячами и убивали без суда; когда заказывали убийства за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии