Военное обозрение

3 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Калинин
    Я думал, что так и помрёт принцемЗавершилась церем...
  • Валентин Щербаков
    Вот какая-то хохлотварь угрожает в Крыму гражданам, а руководство проявляет трусость и не может выгнать эту сумасшедш...Чиновница киевско...
  • В С
    Ловкая статья. Дефицит б.к есть! Пригожин не лукавит, а справедливо негодует. Зачем же мы сдаём мощные Гиацинты 152мм...Пригожин попросил...

Удар ФАБ по украинским складам с БК на Херсонском направлении попал в кадр

Удар ФАБ по украинским складам с БК на Херсонском направлении попал в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар российской авиации при помощи ФАБ с установленным модулем планирования по складам с боеприпасами для украинской армии в городе Берислав в оккупированной боевиками киевского режима части Херсонской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх