Удар ФАБ по украинским складам с БК на Херсонском направлении попал в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар российской авиации при помощи ФАБ с установленным модулем планирования по складам с боеприпасами для украинской армии в городе Берислав в оккупированной боевиками киевского режима части Херсонской области.
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